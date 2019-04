Ciclisti in festa per Bari Pedala

(ANSA) - BARI, 7 APR - Nonostante sprazzi di pioggia, si è svolta senza intoppi la quarta edizione di "Bari Pedala", la festa delle due ruote, organizzata dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini con la cooperativa Zero Barriere,l'associazione Lezzanzare e con il patrocinio degli assessorati allo Sport del Comune e della Regione e della Federazione Ciclistica Italiana.

In tanti, compreso il sindaco Antonio Decaro, si sono radunati questa mattina in piazza del Ferrarese per far partire la ciclopasseggiata che ha percorso il lungomare fino alla spiaggia "Torre Quetta". I ciclisti sono partiti da tre quartieri Carbonara, Japigia e San Paolo, per sensibilizzare la cittadinanza e gli automobilisti sul rispetto dei ciclisti urbani e sull'importanza dell'uso della bicicletta a tutte le età, per il tempo libero e per gli spostamenti quotidiani. Con il sindaco Decaro anche l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, e il piccolo Urshuac, sulla sua bici, vincitore del "Premio Marzulli".