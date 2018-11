Ecco il parco sui terreni della Fibront

(ANSA) - BARI, 9 NOV - E' stata presentata alla consulta dell'ambiente comunale la bozza di progetto preliminare del 'Parco della Rinascita' che sarà realizzato nell'area bonificata della ex Fibronit: si sviluppa su una grande area di circa 14 ettari che diventerà una sorta di cerniera verde tra i quartieri Japigia, Madonnella e San Pasquale.

All'interno del parco sarà recuperato anche l'immobile ex Bricorama, che ospiterà un centro di documentazione sulla storia della ex Fibronit, una ludoteca, spazi dedicati ai laboratori, un centro di difesa ambientale e un altro dedicato al monitoraggio della salute, tutte funzioni richieste dai cittadini nel corso degli incontri pubblici. Nelle aree fruibili ci saranno diverse tipologie di strutture sportive, spazi per l'arte pubblica, centri di aggregazione giovanile, aree giochi, zone destinate agli orti, punti di ristoro e aree relax. Le aree non fruibili, invece, saranno interessate da un importante intervento di forestazione urbana attraverso la piantumazione di alberi e arbusti.