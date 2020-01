Fondazione Crt, 50 talenti fundraising

Fondazione Crt seleziona 50 Talenti per il fundraising. Il progetto per laureati degli atenei del Piemonte e della Valle D'Aosta prevede un corso di 160 ore di alta formazione, gratuito, dal 28 marzo al 6 dicembre, per aspiranti professionisti della raccolta fondi. Le candidature dovranno essere presentate entro il 14 febbraio.

"È un progetto unico in Italia al quale partecipano 5 enti: Parco Nazionale Gran Paradiso, Infini.To Planetario di Torino, Musei Reali Torino, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, CasaOz. Questa nuova edizione potrà contare anche su ex partecipanti dei corsi precedenti con carriere ben avviate nel campo della raccolta fondi", spiega il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. "Una delle scommesse ben riuscite. Sono stati 110 i partecipanti alle prime edizioni e hanno quasi tutti trovato subito uno sbocco professionale, il 75% nel settore no profit e il 40% come fundraiser ad esempio al Teatro Regio", sottolinea il segretario generale Massimo Lapucci.