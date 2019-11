'Ossigeno' per fondi fibrosi cistica

(ANSA) - AOSTA, 21 NOV - Un calendario fotografico e una mostra-spettacolo con coreografie che danno vita alle 12 immagini: questi gli ingredienti del progetto Ossigeno, che parte da Courmayeur con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Ideata da Freebody Courmayeur in Danza in sinergia con la Scuola di Sci Monte Bianco e la Società Guide Alpine di Courmayeur, l'iniziativa conta su tre testimonial d'eccezione: l'étoile Carla Fracci, l'olimpionica di sci alpino Federica Brignone e il campione del mondo di speed skiing Simone Origone. Le immagine del calendario Ffc 2020 sono stati realizzati dai fotografi valdostani Moreno Vignolini, Roberto Roux e Katarina Premfors.

La Mostra-spettacolo sarà portata in scena per la prima volta a Courmayeur il 25 gennaio e sarà ospitata in diversi teatri italiani. L'iniziativa sarà presentata sabato 14 dicembre, alle 18, nella stazione Pavillon della funivia Skyway del Monte Bianco.