Maltempo, allerta gialla su tutta la Vda

Il centro funzionale della Regione ha emesso un bollettino di ordinaria criticità idrogeologica (allerta 'gialla', livello 1 su una scala crescente da 1 a 3 punti) per tutto il territorio della Valle d'Aosta.



"Date le condizioni di saturazione del suolo - si legge - e le precipitazioni intense ancora attese per oggi e per la prima parte di domani, si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche".



Per martedì 21 ottobre l'ufficio meteo regionale prevede un cielo "molto nuvoloso con residue precipitazioni, neve a circa 2.900 metri, soprattutto nei settori sud-orientali, poi schiarite sempre più ampie fino a tempo piuttosto soleggiato in serata". Lo zero termico è previsto a quota 3.200 metri.