Cresce il tasso di occupazione in Valle d'Aosta: in base ai dati Istat riferiti ai primi tre mesi del 2019, si attesta al 69 per cento (72,2 per i maschi e 65,8 per le femmine) a fronte del 68,6 per cento (71,6 per i maschi e 65,7 per le femmine) dei primi tre maesi dell'anno scorso.

Contemporaneamente la disoccupazione resta stabile al 6,9 per cento: è calata quella maschile (da 7,4 a 6,8) mentre è aumentata quella femminile (da 6,4 a 7).