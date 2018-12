Vesan (M5s), rinuncio indennità funzione

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - Il consigliere segretario del Consiglio Valle Luigi Vesan (Movimento 5 stelle) rinuncia all'indennità di funzione. Il taglio è di 859 euro lordi mensili "che andranno ad alimentare il fondo per il contrasto alla povertà", spiega lo stesso Vesan. "Per noi del M5S, più che le parole contano i fatti e onorare gli impegni è un obbligo morale", commentano i consiglieri pentastellati. "Spiace - aggiungono - che sulla questione della riduzione delle indennità (dimezzamento per quella di carica e rinuncia per quella di funzione), le altre forze politiche con le quali ci siamo confrontati in sede di consultazioni per la formazione delle Giunte, abbiano fatto orecchie da mercante, preferendo impegni dimezzati e stipendi interi". (ANSA).