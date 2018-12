Pnv, voteremo bilancio e nuove consultazioni

Pour Notre Vallée voterà si al bilancio regionale e si appresta ad aprire un nuovo giro di consultazioni. Lo ha detto il vice coordinatore Leonardo La Torre, in merito alle trattative per la formazione di una nuova maggioranza in Regione. "Eravamo disponibili a un governo istituzionale ma a certi giochetti - ha detto - noi non ci stiamo. Da lunedì incontreremo la Lega e Mouv', poi chiederemo incontri anche all'Uvp e alla consigliera Rini, per cercare una soluzione che ci faccia uscire da questa impasse". Con questa decisione di fatto Pnv si 'sfila' da una possibile maggioranza con Alpe, Uv, Uvp, Stella alpina e parte di Impegno civico.