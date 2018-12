Terremoti d'Italia, mostra ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - Video, foto, documenti, strumenti di misurazione di varie epoche per conoscere il rischio sismico, ma anche l'esperienza di un terremoto da vivere in prima persona e in sicurezza grazie a un simulatore. E' stata inaugurata oggi ad Aosta la mostra itinerante 'Terremoti d'Italia - Il fenomeno, la storia e l'organizzazione del Sistema di Protezione Civile regionale'. All'evento ha partecipato anche il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli.

Insieme al vice presidente della Regione Elso Gerandin e all'assessore alle Opere pubbliche e territorio, Stefano Borrello, ha presentato inoltre l'ottava edizione della campagna nazionale 'Io non rischio, buone pratiche di protezione civile', tradizionale occasione di incontro tra i volontari e la popolazione per diffondere la cultura della prevenzione del rischio.