Scaramucci segretaria Pd Pesaro Urbino

Monica Scaramucci, insegnante di Fermignano, è stata eletta all'unanimità dall'assemblea provinciale, segretaria provinciale del Pd Pesaro e Urbino. Già componente della squadra provinciale e regionale, sostituisce il segretario uscente nonché segretario regionale del Pd Giovanni Gostoli, che guidava il partito a Pesaro Urbino da 11 anni prima come organizzatore provinciale e poi eletto due volte come segretario provinciale.

"Noi alle donne non chiediamo un passo indietro, ma un passo avanti. - commenta Gostoli sui social - Siamo convinti che se ci fossero più donne impegnate nei partiti, la politica sarebbe un luogo migliore. Vogliamo un partito in cui siano davvero protagoniste per il buon governo. Auguri di buon lavoro a Monica Scaramucci". Proprio il segretario regionale Dem, che ha ringraziato per la "meravigliosa opportunità" avuta in questi anni a Pesaro Urbino ha aperto l'assemblea provinciale Pd che ha eletto Scaramucci, alla Casa del Popolo di Montegranaro a Pesaro.



Data ultima modifica 22 gennaio 2020 ore 20:07