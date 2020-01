Papa ringrazia studenti Iis Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 21 GEN - Papa Francesco scrive agli studenti dell'Iis Merloni-Miliani di Fabriano per ringraziarli degli auguri di Natale inviati su biglietti di preziosa carta a mano realizzata dagli studenti della V classe indirizzo Carta dell'istituto superiore. "Grato per il delicato pensiero, il Santo Padre invoca su ciascuno i doni di pace e di amore che Gesù Bambino ha portato nel mondo per riempire il nostro cuore di una grande gioia. E vi affida, insieme ai vostri cari, alla celeste protezione della Santa Famiglia di Nazareth e di cuore imparte la Benedizione Apostolica", si legge in una lettera dal Vaticano, a firma dell'assessore mons. Roberto Cona.

I biglietti sono stati realizzati con la macchina in Tondo: in fogli che ne derivano sono sfrangiati sui lati e, una volta rigorosamente strappati, non tagliati, con l'aiuto di una riga, prendono le caratteristiche dei fogli fatti artigianalmente a mano dai Mastri Cartai. L'idea dei biglietti natalizi per il Papa è del dirigente scolastico Oliverio Strona.