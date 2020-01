Carceri sovraffollati Montacuto e Pesaro

Sovraffollamento nelle carceri di Montacuto di Ancona (328 detenuti su una capienza di 256) e di Villa Fastiggi di Pesaro (232 per 153 posti), con conseguente carenza di personale e di attività trattamentali per il reinserimento lavorativo, mentre ancora un detenuto su tre è tossicodipendente. Queste le maggiori criticità denunciate oggi in un incontro ad Ancona dal presidente del Consiglio regionale Marche Antonio Mastrovincenzo e dal Garante regionale Andrea Nobili nel Report 2019 sugli istituti penitenziari della regione. La relazione, quinta in ordine di tempo, si basa su dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 dicembre 2019, ma si avvale anche del monitoraggio costante del servizio del Garante che ha effettuato oltre 50 visite e 400 colloqui coi reclusi. In tutto sono 898 i detenuti negli istituti penitenziari delle Marche (erano 929 nel 2018), di cui 89 a Fossombrone, 102 a Marino del Tronto, 97 a Barcaglione, 63 a Fermo e 25 nella Rems di Macerata Feltria.