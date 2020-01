Cinque arresti Cc macerata,450 gr eroina

Cinque persone arrestate (quattro uomini di cui tre pakistani, un 40enne civitanovese e una 41enne originaria del napoletano domiciliata a Porto Recanati), sequestro di complessivi 450 gr di eroina e denaro trovato in possesso durante le perquisizioni personali. E' il risultato dell'attività svolta dai carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, guidati dal col. Michele Roberti, durante un servizio di controllo del territorio che ha coinvolto Reparto operativo, Norm e Compagnie. A Montecosaro, un pakistano, titolare di un negozio all'Hotel House, alla guida del proprio furgone, nascondeva nel vano porta oggetti dello sportello lato guida un involucro in cellophane con due ovuli contenenti 105 e 55 gr di eroina "brown". A Civitanova Marche, in un'utilitaria su cui viaggiavano in quattro (una coppia di italiani e due pakistani), sotto il sedile lato passeggero c'era un involucro in cellophane con due ovuli contenenti 210 e 80 gr d'eroina.