Trenitalia,più Frecciargento e regionali

Al via dal 15 dicembre l'orario invernale di Trenitalia. Per le Marche sono previsti 4 Frecciargento Etr 700 in più sulla linea adriatica (3 ore e 26 minuti da Milano ad Ancona), quattro nuovi treni regionali sulla Ancona-San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e orario cadenzato per i treni in partenza da Ancona. I Frecciargento sulla rotta Torino/Milano/Venezia-Adriatica saranno 14 ogni giorno earrioveranno ad essere 22 nel giugno 2020. Confermati i sei Frecciarossa sulla rotta Adriatica. Per l'offerta dei treni regionali, definita con la Regione Marche committente e finanziatrice, oltre al potenziamento della linea Ancona-San Benedetto-Ascoli, sono state incrementate le fermate ad Ancona Torrette per migliorare i collegamenti con l'ospedale regionale.

Orario cadenzato per i treni in partenza da Ancona: al minuto 05' Macerata/Fabriano, al minuto 15' e 45' per Pesaro/Rimini, al minuto 10' i treni veloci per Ascoli e al minuto 45' per San Benedetto. Migliorate anche le coincidenze ad Ancona.