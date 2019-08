Minaccia vicino, Cc sequestrano fucili

Nell'ambito di dissidi con un vicino di casa, un 65enne di Civitanova Marche lo avrebbe minacciato di usare contro di lui i suoi fucili da caccia. Dopo tale episodio il vicino ha querelato il 65enne per minacce aggravate e i carabinieri hanno provveduto - in base agli art. 38 e 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riguardanti il sequestro amministrativo di armi - a sequestrare due fucili da caccia detenuti dal civitanovese insieme a 228 cartucce cal.12 e 50 cal.8. Ad agosto è già il secondo caso di sequestro di armi per scongiurare il rischio di episodi delittuosi: in un'altra vicenda i militari sono intervenuti a sequestrare una pistola e 90 cartucce a un uomo denunciato per maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce.