Fulmine incendia 200 quintali paglia

Un fulmine ha colpito nella notte un deposito di rotoballe di paglia innescando un incendio ad Agugliano in via Colonne. I vigili del fuoco sono sul posto dalle 5.30 per spegnere le fiamme che hanno interessato circa una quarantina di rotoballe nella proprietà della società cooperativa "La marchigiana", complessivamente per circa 200 quintali di fieno. Non risultano feriti. Vicino al terreno si trova anche un country house non coinvolto dall'incendio. A innescare le fiamme un fulmine durante un temporale nella zona. I pompieri sono intervenuti con tre automezzi e dieci uomini, e hanno evitato il propagarsi del fuoco ad un fienile. Sono sul posto per ultimare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Rimarranno a vigilare per gran parte della giornata, per assicurarsi che non rimangano focolai sotto i quintali di fieno bruciati. Altro intervento dei vigili del fuoco a Sirolo nel parcheggio pubblico "Verde in Fiore" per l'incendio di una Opel Astra divampato per cause da accertare.