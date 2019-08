Senigallia, ipotesi pm: omicidio stradale

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo la morte di Silvana Pettinari, 64 anni, la donna investita sabato lungo la strada della Torre, a Montignano (frazione di Senigallia). Indagato il conducente della Citroen, 60enne di Senigallia, che ha travolto Pettinari mentre tornava a casa dal cimitero, attorno alle 19.

La 64enne si era recata al camposanto per andare a trovare il figlio morto due mesi fa, Lorenzo Baldoni di 31 anni, stroncato da una malattia. Il conducente della Citroen non è risultato positivo all'alcol test ma gli è stata ritirata la patente.

Sulla salma il pm di turno, Daniele Paci, non ha disposto nessuna autopsia e il corpo è stato restituito ai familiari per il funerale. Pettinari, che dopo l'incidente era stata trasferita all'ospedale di Torrette in gravi condizioni, viveva a Marzocca ed è deceduta domenica mattina. Sposata, lascia altri due figli: Ketty e Cristiano.