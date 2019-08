Terremoto, torna agibile villa Luzi Tinti

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 16 AGO - Una delle dimore storiche di San Severino Marche, villa Luzi Tinti, torna di nuovo agibile dopo le scosse di terremoto del 2016. Dopo i lavori, infatti, il sindaco Rosa Piermattei ha revocato l'ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile lo storico edificio realizzato verso la metà del XIX secolo per volontà del nobile Nicola Luzi, probabilmente in memoria della moglie, Marianna Tinti, deceduta nel 1843.

Immersa nel verde del proprio parco, la villa conserva intatto l'aspetto originario caratterizzato da una compatta struttura in bugnato e mattoncini che si inserisce a pieno nel solco della tradizione architettonica settempedana dell'Ottocento. Per il recupero dell'edificio l'Ufficio speciale della Ricostruzione aveva riconosciuto ai proprietari un contributo di 250mila euro.