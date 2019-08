Clanton e burlesque al Summer Jamboree

(ANSA) - SENIGALLIA, 7 AGO - Si infiamma il Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50 in corso a Senigallia. In arrivo un'autentica icona, Jimmy Clanton, chitarrista e leader delle migliori band dell'epoca, scelto da Alan Freed per recitare nel più importante film sul Rock'n'Roll di sempre: "Go, Johnny, Go". Sarà sul palco del Foro Annonario, affiancato dai Good Fellas, nella notte dell'8 agosto. Ai Giardini della Rocca brillano invece Billy and the Crazy Dogs, formazione nata a Buenos Aires in Argentina. Lo show si infiammerà ancora di più il 9 agosto, quando il teatro La Fenice di Senigallia ospiterà il Burlesque Show and Cabaret, uno spettacolo tra sensualità, ironia e glamour. Protagonista sarà la prestigiosa performer londinese Miss Betsy Rose premiata ai Cabaret Awards nel 2014. Nel suo show sarà accompagnata dalla big band inglese di 14 elementi Alex Mendham and his Orchestra e dal duo delle Dunlop Sisters, con un repertorio jazz e swing e strumenti originali d'epoca.(ANSA).