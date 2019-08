Tribunale minori di Ancona, sit-in Lega

(ANSA) - ANCONA, 1 AGO - Sit-in del gruppo consiliare regionale della Lega Marche, questa mattina, davanti al Tribunale per i Minori di Ancona per esprimere "preoccupazione" riguardo al sistema degli affidi dei minori. Al sin-in sono stati esposti anche diversi cartelloni di varie associazioni del territorio: "Io sto con i bambini strappati", "Non c'è solo Bibbiano", "No alle perizie psichiatriche".

Gli esponenti della Lega Sandro Zaffiri e Marzia Malaigia hanno cosi dato seguito all'atto ispettivo presentato i giorni scorsi al presidente della Regione Marche "con l'obiettivo di avviare una puntuale verifica, su tutto il territorio regionale, del percorso di affido dei minori". Per i consiglieri leghisti è necessario "attivare controlli scrupolosi al fine di verificare l'effettivo sostegno genitoriale offerto alle famiglie d'origine in difficoltà".

Al termine del sit-in i consiglieri sono stati ricevuti dal presidente del Tribunale.