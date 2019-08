Tartaruga Luciana in onore di Pavarotti

(ANSA) - PESARO, 31 LUG - "Tutti pazzi per la tartaruga" che ha nidificato a Baia Flaminia a Pesaro. Lo scrive il sindaco Matteo Ricci su Facebook. "Con l'assessore alla Bellezza Daniele Vimini abbiamo pensato che potremmo chiamarla Luciana, in onore di Luciano Pavarotti a cui è intitolato il lido dove ha nidificato". Il sindaco ha inoltre intenzione di "realizzare dei gadget da vendere per sostenere il progetto ambientale. E anche rilanciare un progetto con Delray Beach, città della Florida con cui siamo gemellati, nota per le spiagge dove le tartarughe nidificano".

L'arrivo di Luciana, per il sindaco, "è un grande evento per il nostro mare e le nostre spiagge. Ora dobbiamo essere rispettosi della delicata crescita delle uova e sostenere i volontari ambientali. Vogliamo che tornino a nidificare qua".

Il sindaco chiude con l'hashtag '#grazieluciana', postando le foto della maglietta dedicata, specificando che per ora "la grafica è solo un'idea tratta da una campagna di Legambiente".