RisorgiMarche: in 25mila per Mengoni

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Si è concluso ieri, con la partecipazione a RisorgiMarche, Fuori Atlantico Tour, il nuovo viaggio live di Marco Mengoni alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. Sono stati 25 mila i coraggiosi che ieri hanno sfidato il caldo e hanno fatto anche 8 km a piedi per immergersi nello spirito di questo viaggio e raggiungere la spianata che ha ospitato il concerto per il festival ideato da Neri Marcorè a favore delle popolazioni terremotate, che con Marco ha visitato anche il vicino Comune di San Ginesio.

Il gran finale di ieri conclude questo viaggio in cui la musica e la natura si sono fuse, assieme alla straordinaria partecipazione del pubblico, per dar vita a spettacoli unici e suggestivi, come al Labirinto più grande del mondo a Parma e il live acustico nell'atmosfera intima del Teatro Andromeda ad Agrigento con solo 108 posti. (ANSA).