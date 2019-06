Blitz Ps in base spaccio, feriti agenti

C'è stata anche una colluttazione, nella quale sono rimasti feriti due poliziotti, durante un blitz della Squadra Mobile di Ancona in una casa colonica presa in affitto fuori dal centro di Ancona e utilizzata da un 30enne e da una 25enne come 'base' per lo spaccio di hascisc e marijuana: i due sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dopo servizi di osservazione e pedinamenti, gli agenti della Sezione antidroga hanno perquisito l'abitazione: la ragazza si precipitata in bagno per gettare la marijuana nel water. E' nata la colluttazione in cui due poliziotti hanno riportato ferite. Un agente ha recuperato 30 gr di marijuana.

Nella casa sono stati rinvenuti e sequestrati anche tre piante di marijuana, oltre 50 gr di hascisc e due bilancini di precisione. I due arrestati, che hanno una residenza diversa dalla casa colonica in cui sono stati sorpresi, sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.