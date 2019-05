Nasce Adriatic Sea Tourism Agenda

Aumentare la riconoscibilità del brand adriatico attraverso iniziative condivise e mirate di promozione. Fare fronte comune per sensibilizzare l'Unione Europea su temi di interesse da sostenere e sviluppare nell'area. Costruire un percorso di azioni finalizzate a individuare la migliore sintesi possibile tra protezione e conservazione delle risorse ambientali ed efficientamento dei processi produttivi. Sono alcuni dei messaggi principali dell'Adriatic Sea Tourism Agenda, una piattaforma aperta e condivisa di idee, soluzioni e iniziative degli operatori del mondo delle crociere, dei traghetti e della nautica per promuovere il turismo via mare in Adriatico. L'iniziativa è stata lanciata nell'ambito della quarta edizione di Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, evento ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ad Ancona.