Progetto nuovo Rettorato Univpm Ancona

Il progetto di fattibilità per il nuovo Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona prevede la ristrutturazione del "Palazzo di Vetro", ex sede della Provincia, e dell'adiacente edificio storico "Palazzo del Rettorato" a seguito dell'intervento edilizio di recupero, ampliamento che verrà realizzato a sue spese dall'Università acquirente degli immobili. La presentazione ad Ancona, alla presenza del rettore Sauro Longhi, del presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni. Le opere riguarderanno l'ex Palazzo di vetro (10mila mq, un valore 5,8 milioni di euro) e l'ex Rettorato (3 mila mq; 2,1 milioni di euro). Il progetto ha come principale obiettivo legare gli edifici tra loro per funzionalità, accessibilità e dal punto di vista architettonico.

Il piano terra, dell'edificio antico e del nuovo, saranno trasparenti e aperti. I due edifici saranno connessi tra loro da un nuovo edificio sospeso che conterrà tutti gli spazi collettivi in verticale e orizzontale tra sede storica e parte nuova.