Sei candidati sindaco in corsa a Pesaro

Sono sei i candidati sindaci di Pesaro e 15 le liste per il Consiglio comunale: in corsa il primo cittadino uscente, Matteo Ricci, 44 anni, esponente nazionale del Pd e presidente di Autonomie Locali Italiane, supportato da sei liste tra cui quella del Pd, che intende proseguire il programma avviato nel suo primo mandato comprendente il risanamento e trasformazione di varie aree con il Bando Periferie. Cinque le liste a sostegno dello sfidante, espresso dal centrodestra, Nicola Baiocchi, 42 anni, avvocato, di Fdi. Francesca Frequellucci, 41 anni, commerciante, è candidata per il M5s, appoggiata da un'unica lista. Due gli aspiranti sindaco di sinistra: Nicola Giannelli, professore universitario, lista Fuoricentro, e Claudio Nigosanti, 52 anni, ragioniere, che guida Comunisti per Pesaro. Infine Francesco Scavolini , 64 anni, ex docente ed ex consigliere comunale con la lista Servire Pesaro.