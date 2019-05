Urbino 5 candidati sindaci, due di c-s

A Urbino si presentano 5 candidati a sindaco, sostenuti da 13 liste, mentre sono addirittura 194 i candidati al Consiglio comunale. Il sindaco uscente Maurizio Gambini è sostenuto da quattro liste di centrodestra e civiche e l'appoggio di Vittorio Sgarbi, per un totale di 62 candidati.

Per il centrosinistra è in campo Mario Rosati, con 3 liste, tra cui quella del Pd (47 candidati). In corsa anche un altro ex sindaco: Giorgio Londei, con 4 liste (58 candidati), sempre di di area centrosinistra. Donato Demeli è supportato dalla sola lista Sinistra per Urbino-Art.1-MDP (15 candidati). Per il Movimento 5 stelle si presenta Gabriele Lauricella, con 12 candidati in lista. Dal dopoguerra al 2014 le amministrazioni della città ducale sono state sempre di centrosinistra, finché 5 anni fa Maurizio Gambini, imprenditore ed ex consigliere di sinistra, è riuscito a far vincere il civismo, con Sgarbi. I suoi principali competitor sono Rosati e Londei, che in caso di ballottaggio potrebbero fare confluire i voti.