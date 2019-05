A. Mussolini, Celani candidato credibile

"Il centrodestra ha fatto molto bene ad avere un candidato credibile. La politica se è credibile va avanti. Se invece sono ripicche e vendette e e si fa politica a suon di giochetti non va da nessuna parte e la gente lo capisce". Lo ha detto l'europarlamentare Alessandra Mussolini, a margine di un comizio ad Ascoli Piceno, a sostegno del candidato sindaco Piero Celani. Ad Ascoli il centrodestra è diviso e propone ben due candidati: Celani, vice presidente del Consiglio regionale delle Marche e in passato sindaco per due mandati, è di Forza Italia, corre da solo con il sostegno di parte di Forza Italia (di cui non può usare il simbolo), di varie civiche e di qualche esponente della Lega. Il tavolo nazionale del centrodestra ha indicato come candidato un esponente di Fdi, Marco Fioravanti.