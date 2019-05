Guida ubriaco contromano, notte di paura

(ANSA) - JESI (ANCONA), 10 MAG - Guida ubriaco, imboccando contromano la SS76 da Monsano a Mergo (Ancona). Notte di paura sulla sulla superstrada che da Fabriano porta a Jesi, dove uno jesino 70enne ha percorso una ventina di chilometri in senso di marcia opposto. Alcuni guidatori che hanno incrociato il mezzo hanno dato l'allarme al 112, e si sono così mobilitate diverse auto dei carabinieri di Jesi per interdire le uscite stradali e scongiurare incidenti in un lungo tratto di strada. Le gazzelle, a velocità elevatissima, hanno bloccato gli snodi in pochi minuti e sono riuscite a fermare il guidatore all'uscita di Apiro-Mergo. L'uomo dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e di guida contromano.