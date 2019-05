Si cercano volontari per pulire sentiero del Duca a Urbania

Si cercano volontari per ripulire e rendere fruibile l'antico sentiero che costeggia le sponde del fiume Metauro, nel tratto che parte da Palazzo Ducale al Barco Ducale di Urbania. L'iniziativa è promossa dal Comune in occasione della giornata "#oggiraccolgoio" fissata per domenica 5 maggio. Dalle 9 alle 12 sono in programma le pulizie ambientali delle aree verdi dei quartieri e in modo particolare quella dell'antico sentiero utilizzato nei secoli dai duchi che lo percorrevano da Palazzo Ducale, posto sul fiume Metauro, all'area verde del Barco, fuori del centro abitato, definita luogo di "delizie" per la pratica della caccia e degli sport dell'epoca, ma anche la raccolta di tartufi e funghi. L'assessorato a Ambiente e Turismo, l'associazione naturalistica "Il Ghiro", Protezione Civile, i comitati di quartiere e il comitato genitori dell'Istituto Omnicomprensivo della Rovere si danno appuntamento in piazza San Cristoforo poco prima delle 9: saranno distribuiti gratis guanti e sacchetti.