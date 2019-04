Salvini nelle Marche 8 e 9 maggio

Matteo Salvini sarà nelle Marche l'8 e il 9 maggio e "toccherà cinque città strategiche marchigiane per sostenere i candidati della Lega: consigliere comunali, sindaci e quelli al parlamento europeo". Lo annuncia il responsabile Lega Marche sen. Paolo Arrigoni: "rispondiamo con i fatti a chi accusa la Lega di non avere a cuore la gente delle Marche - dice, a proposito delle schermaglie sulle amministrative di Ascoli Piceno, dove il candidato sindaco è di FdI, scavalcando il Carroccio e Forza Italia -. L'arrivo di Matteo Salvini non solo ribadisce l'impegno della Lega per il territorio, ma anche la sua capacità di fare squadra sempre e comunque nel rispetto in un unico interesse: i cittadini". Il leader leghista e ministro dell'Interno sarà ad Ascoli mercoledì sera 8 maggio. Il giorno dopo, 9 maggio, sarà a Pesaro, Fano, Osimo (Ancona), Montegranaro (Fermo). Secondo Arrigoni, "i marchigiani sono pronti a metterci alla prova anche a livello locale".



Data ultima modifica 30 aprile 2019 ore 16:36