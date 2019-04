Stop a monouso da spiagge a tutta Ancona

Divieto di utilizzare e distribuire piatti, bicchieri e cannucce in plastica monouso, non solo nelle spiagge ma in tutto il territorio comunale. Da gennaio 2020, ha spiegato la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, il Comune potrebbe ampliare l'ambito di applicazione dell'ordinanza firmata la settimana scorsa che riguarda per ora spiagge, litorali e porto: dal primo luglio prossimo il provvedimento prevede il divieto per cittadini, esercenti ma anche promotori di feste di vario tipo il divieto di usare quel tipo di prodotti se non realizzati in materiale biodegradabile/compostabile.

Le sanzioni per chi non rispetta la norma variano da 77 a 500 euro. Ma se si vuole cambiare davvero i comportamenti, ha osservato Mancinelli, al di là della sanzione serve la prevenzione, una "adesione spontanea". Ci saranno dunque varie iniziative di sensibilizzazione e informazione nelle scuole e con gli operatori balneari: nei primi giorni di giugno a Palombina Festa di inizio della prima estate plastic free.