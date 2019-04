Set Bolliwood, in lizza Grotte Frasassi

Le Grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier, entrambi a Genga nell'Anconetano, sono in lizza per diventare location di una produzione cinematografica di Bollywood. il 28/4 il sopralluogo. Nella cittadina incrociano le dita per l'auspicato ritorno turistico e, quindi, economico.

In ballo ci sono le riprese del kolossal indiano "Takht" dal genere "epico". Tra gli attori protagonisti, alcuni dei volti più celebri dell'industria cinematografica indiana: Ranveer Singh, Vicky Kaushal, Alia Bhatt, Kareena Kapor Khan.

La produzione, per la scelta delle location, proprio in questi giorni sta effettuando una serie di sopralluoghi in alcune regioni italiane e nelle località più suggestive di Spagna e Marocco. Nelle Marche l'unico luogo preso in considerazione per il potenziale shooting di riprese è il territorio di Frasassi.



Data ultima modifica 27 aprile 2019 ore 14:13