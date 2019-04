Ascoli, lista giovani candida 24enne

Alberto Di Mattia, 24 anni diplomato ragioniere e studente di Scienze politiche, è il candidato sindaco di Ascoli Piceno per la lista "Fuori dal tunnel". Sono 26 le candidature presentate all'ufficio elettorale da questo gruppo di ragazzi di età compresa tra i 18 e 30 anni, tranne due over 30. "Abbiamo tutti sentito il dovere di metterci in gioco - ha detto Di Mattia presentando candidatura e programma - per portare la nostra città fuori dal tunnel, per l'appunto, prima che sia troppo tardi, è l'ultima occasione per farlo". "Pensiamo - ha aggiunto - a una Facoltà universitaria di Digital marketing, a un Fondo comunale per sostenere start-up di giovani anche senza garanzie a copertura del finanziamento, una card per agevolare le spese di giovani e universitari, esenzione delle tasse comunali per chi torna a risiedere in centro storico o ristruttura immobili". La campagna elettorale di "Fuori dal tunnel" sarà low cost, hanno spiegato i candidati, "anche perché non abbiamo poteri forti alle spalle".