Europee, +Europa candida Morbidoni

Sarà Mattia Morbidoni l'unico marchigiano a rappresentare +Europa alle elezioni europee di fine maggio. La sua candidatura è stata lanciata ad Ancona, dal vicesegretario nazionale del movimento fondato da Emma Bonino, Piercamillo Falasca, durante un incontro con gli esponenti dei movimenti e partiti marchigiani di ispirazione europeista, sostenitori della lista. Coordinatore di +Europa Centro Marche e componente dell'assemblea nazionale del movimento Morbidoni sarà in lista nella Circoscrizione 3 - Italia Centrale. "Ho accettato con entusiasmo l'invito a candidarmi - dice Morbidoni - per proseguire l'impegno civico che da sempre mi contraddistingue.

Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per il futuro dell'Unione Europea ed io mi batterò per dare risposte concrete alle principali questioni del nostro tempo". Attenzione al territorio a partire dal rilancio degli investimenti infrastrutturali, in particolare il progetto di collegamento tra i porti di Ancona e Civitavecchia del network Ten-T.