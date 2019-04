Al via il 19 giugno Inteatro Festival

Da un lato spettacoli di danza che ritrovano nell'universale linguaggio del corpo l'unico antidoto alle false verità che la cultura contemporanea ci propina, dall'altro performance teatrali che con un gioco di specchi evidenziano la confusione concettuale della nostra società.

Questo il filo conduttore del 41/o Inteatro Festival, in programma a Polverigi e Ancona dal 19 al 23 giugno, nelle parole della sua curatrice (e direttrice di Marche Teatro) Velia Papa.

Un programma che con 54 artisti, 14 titoli e 22 repliche offre una panoramica internazionale delle produzioni di ricerca teatrale più avanzate. Tra i vari appuntamenti due grandi spettacoli di danza internazionale al Teatro delle Muse il 22 e 23 giugno: 'Invisible habitudes' della The Dance Company di Singapore e 'Cria' della coreografa brasiliana Alice Ripoll. Ad inaugurare il Festival a Polverigi in prima nazionale il duo maschile di danzatori e musicisti Simone Donati e Stephen Quildam in 'Say it'.