Jury Chechi testimonial Pasta Camerino

Oltre alla tradizionale pasta all'uovo e alla pasta di semola, la novità "Hammurabi", pasta di grano antico monococco integrale 100% italiano macinato a pietra realizzata e commercializzata sempre con il marchio La Pasta di Camerino. Per promuovere questo prodotto l'azienda Entroterra spa ha scelto come testimonial Jury Chechi, campione olimpico ad Atlanta agli anelli. "A distanza di qualche anno dai suoi successi più importanti - ha osservato Federico Maccari, direttore di Entroterra - è riconosciuto e riconoscibile e incarna perfettamente l'ideale del campione che anche dopo la carriera agonistica si mantiene perfettamente in forma curando il proprio corpo e la propria alimentazione". "Materie prime al 100% italiane, filiera tracciabile e garantita" sono il biglietto da visita dell'impresa il cui fatturato, ha spiegato Maccari, "dal 2014 al 2019 è quasi raddoppiato passando da 12,8 a 22 milioni di euro in uno scenario di mercato che non è dei più rosei".



Data ultima modifica 14 aprile 2019 ore 19:47