Istiga all'anoressia da blog, denunciata

Aveva un blog dal quale istigava all'anoressia altre ragazzine, anche minorenni come lei. A seguirla 25 'adepte', e tra loro c'erano anche 15enni. A segnalare il blog, oscurato dagli investigatori e sul quale pende richiesta di sequestro, è stata una 19enne del Pesarese che ha rivelato alla Polizia Postale delle Marche, guidata da Cinzia Grucci, gli 'ordini' impartiti dall'amministratrice del gruppo che manipolava le ragazze ossessionate dal loro aspetto fisico. La Procura dei minori di Ancona procede per le ipotesi di lesioni personali e istigazione al suicidio. Le giovani vittime sono originarie di regioni del Centro Nord: una di loro arrivò a manifestare la volontà di togliersi la vita. La blogger spingeva le ragazze a non assumere più di 500 calorie al giorno con obbligo di fare attività fisica per smaltirle, di non parlare a nessuno del blog a cui aderivano, di vestire con abiti larghi per nascondere l'eccessiva magrezza e di fare 'outing' con le altre del gruppo su sforamenti nella dieta.