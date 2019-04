Un autocarro e altro materiale sono stati incendiati sulla sede stradale per coprire la fuga dei rapinatori che la notte scorsa hanno assaltato il distributore di carburante Ip di via Marconi tra Falconara Marittima e la frazione di Castelferretti. Sul posto i carabinieri per rilievi e indagini. I militari hanno allertato subito i vigili del fuoco intervenuti verso le 3.30 per spegnere le fiamme e per le operazioni di messa in sicurezza. Non si segnalano persone ferite.