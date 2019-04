Sindaco Pesaro,contributi danni grandine

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha firmato le lettere per i contributi collegati alla grandinata dello scorso luglio, "storica e mai accaduta prima". "Tante persone hanno avuto danni ingenti - spiega in un video su Facebook -. Così abbiamo deciso di dare una mano, stanziando 200 mila euro. Un piccolo aiuto, del tutto straordinario. Ma diverse famiglie avranno un rimborso sulle tasse comunali, per i proprietari di case e capannoni non assicurati". Il contributo avverrà tramite rimborsi dei tributi versati nel 2018 su Imu (quota comunale), Tasi e Tari. "Oggi partiranno le prime lettere con la comunicazione delle richieste accolte - annuncia il sindaco -. Nei prossimi giorni tutti i cittadini avranno le informazioni del caso". Centoventi le pratiche accolte, rientranti nei criteri previsti dall'avviso pubblico. Secondo Ricci, "probabilmente avanzeranno 30 mila euro. Anche per questo riapriremo un bando più piccolo per chi, pur rientrando nei criteri, non ha potuto presentare le fatture pagate".