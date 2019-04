Bisonni, interrompere silenzio su Silvia

Fare tutto il possibile per liberare Silvia Romano, la cooperante milanese rapita lo scorso 20 novembre in Kenya. Lo chiede il consigliere regionale marchigiano Sandro Bisonni (gruppo misto) attraverso una mozione da inviare, una volta approvata dall'Aula, al presidente del Consiglio dei Ministri, "affinché si valuti l'opportunità di interrompere un silenzio che, ad oggi, non ha condotto al risultato sperato". L'atto impegna il presidente e la Giunta regionale delle Marche a porre in essere ogni intervento utile affinché il Governo italiano non lasci intentate azioni efficaci, presso tutte le sedi opportune, con particolare riferimento all'Unione europea e al Kenya, per la liberazione di Silvia. "Nella mozione proponiamo di realizzare - spiega Bisonni - un totem con la sua foto, da disporre all'ingresso della sede della Regione Marche, affinché non venga dimenticata la necessità di agire per ottenere una pronta liberazione".