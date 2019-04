Auto anziani finisce nel fiume Potenza

Un'auto Fiat Punto con due anziani di Pollenza a bordo - marito di 87 anni e moglie di 83 - ha urtato di striscio un camion sulla Sp 53 a Passo di Treia e poi è finita nel fiume Potenza, ribaltandosi. Fortunatamente le conseguenze per i due feriti non sarebbero gravi anche se, per la dinamica dell'incidente, sono stati trasferiti in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona. L'autista del mezzo pesante e un altro automobilista hanno estratto l'87enne dall'abitacolo dell'auto invasa dall'acqua per oltre un metro d'altezza; poi i vigili del fuoco hanno provveduto a tirare fuori la donna. Sul posto anche i carabinieri di Treia per gli accertamenti del caso sulla dinamica dell'incidente. Dopo l'impatto con il camion, l'auto con a bordo i due anziani ha sfondato una staccionata di legno, all'ingresso di un ponte, ed è precipitata per una decina di metri lungo una scarpata prima di ribaltarsi e finire nel fiume.