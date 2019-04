Los Lobos al XX Summer Jamboree

Saranno i travolgenti Los Lobos a intonare "Happy Birthday" dal palco dell'Hawaiian Party on the beach 2019 per il Summer Jamboree, giunto alla ventesima edizione. Il quintetto di Los Angeles sarà in esclusiva nazionale a Senigallia il prossimo 5 agosto, per festeggiare insieme a decine di migliaia di fan da tutto il mondo il 'compleanno' del Festival Internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50. L'edizione del ventennale si terrà dal dal 31 luglio all'11 agosto, compresi tre giorni di prefestival (31, 1, 2) con un programma pieno di sorprese. Dal canto loro i Los Lobos celebrano 40 anni di carriera con il loro inconfondibile mix di Rock'n'Roll, Tex-Mex, Country, Folk, R&B, Blues e musica tradizionale Spanish e Mexican, dagli inizi in un garage da giovanissimi fino al lancio nel 1987 con l'interpretazione del brano "La Bamba" per la colonna sonora dell'omonimo film sul cantante Ritchie Valens. Il singolo fece schizzare la band in testa alle classifiche di mezzo mondo.