Picchia madre ultra70enne, arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Ancona hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne del luogo per maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della madre convivente ultra settantenne. L'arresto è scattato a seguito di numerose richieste di intervento giunte al 112 da parte di alcuni residenti a causa delle urla provenienti da un'abitazione al terzo piano nel centro. Sul posto è arrivato un equipaggio del radiomobile che ha trovato la porta aperta e la donna con evidenti ecchimosi e tumefazioni. Il figlio, sentendo le sirene della polizia, si era rifugiato al piano superiore, ma raggiunto da una seconda pattuglia si è arreso ai militari. L'anziana, immediatamente soccorsa, ha rifiutato di recarsi al pronto soccorso. E' l'ultimo episodio in ordine di tempo di una serie di fatti analoghi per i quali, in precedenza, erano già stati chiamati a intervenire i carabinieri e altre forze dell'ordine.



Data ultima modifica 28 marzo 2019 ore 20:43