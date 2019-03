Questore Ancona ai saluti, -12% furti

Circa 120mila persone e 60mila veicoli controllati, riduzione di furti (12,5% ad Ancona, 11,8% in provincia), 'gap' di un'ora e mezzo dall'arrivo in città di persone sospette ai controlli degli agenti, rapporto tra numero pattuglie/personale in servizio più alto d'Italia. Sono numeri dei quattro anni da Questore di Ancona di Oreste Capocasa che andrà in pensione da fine marzo. Al suo posto Claudio Cracovia, 60 anni, attualmente Questore di Udine: "una persona - ha detto Capocasa - molto cara, speciale di grande professionalità". Più di un pizzico di emozione al commiato, in un incontro con i giornalisti, del questore che ha ricordato quattro anni di risultati positivi ma anche un momento particolarmente duro la notte della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo tra il 7 e 8 dicembre scorsi: "arrivare lì e trovare sei persone, cinque ragazzi e una madre, sotto un lenzuolo bianco è stata una delle esperienze più difficili della mia carriera".