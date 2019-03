Serra marijuana in casa, arresto coppia

Attendevano in casa gli ordinativi di stupefacente (hascisc e marijuana) e poi consegnavano 'a domicilio' come veri e propri 'pony express' della droga. Era la modalità d'azione di una coppia - un 26enne romeno e una 24enne italiana - residente in zona Borgo di Osimo che deteneva in casa circa 250 gr di hascisc in panetti e 100 gr di marijuana, suddivisi in dosi, oltre a possedere in un armadio una piccola ma funzionante serra per coltivare marijuana contenente tre vasi con altrettante piantine. Entrambi, sospettati di gestire un fiorente giro di spaccio, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Osimo, guidati dal vice questore Giuseppe Todaro. I poliziotti hanno intercettato il 26enne mentre consegnava marijuana e poi hanno perquisito l'appartamento dove c'erano anche due bilancini di precisione e 1.300 euro in contanti sequestrati come probabile provento di spaccio. Il processo a carico dei due ragazzi si svolgerà il 9 maggio.