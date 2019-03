Pensionato morto, 5.000 euro in casa

Circa 5.000 euro in contanti sono stati rinvenuti, nascosti in varie parti della casa, di Sesto Grilli, il pensionato di 74 anni trovato morto nella notte tra domenica e lunedì, legato e imbavagliato con del nastro adesivo, nell'abitazione nelle campagne di San Lorenzo in Campo. I soldi sono stati rinvenuti dai carabinieri che hanno perlustrato minuziosamente la casa, piena zeppa di oggetti e mobili: divisi in piccole somme erano in vari posti, una cartella, un cassetto e così via. Una somma abbastanza insolita, secondo gli investigatori, per un imbianchino in pensione come Grilli, ma compatibile con il suo stile di vita, molto sobrio e senza eccessi o spese particolari: non spendeva quasi niente, dicono i vicini. Il ritrovamento del denaro indebolisce la pista sinora più consistente: cioè che il pensionato sia morto, non si sa ancora per quali cause, anche se la Procura di Pesaro procede per omicidio, durante un furto o una rapina finiti male.



Data ultima modifica 19 marzo 2019 ore 16:05