Gdf sequestra 34 mila articoli Carnevale

Ammonta a 45 mila euro il valore di 34 mila prodotti non sicuri (e in parte anche contraffatti) sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno nell'operazione "Carnevale sicuro 2019". Le Fiamme gialle hanno scandagliato, per più giorni, magazzini, negozi, depositi, locali commerciali e bazar. Le prime irregolarità sono state individuate presso un market a Colli del Tronto: sequestrati 10 mila articoli tra giocattoli, accessori e costumi, tutti privi delle marcature "CE", del valore complessivo di 15 mila euro- Pesante anche la sanzione contestata al proprietario della rivendita, che arriva infatti fino a 10 mila euro. In un magazzino aperto al pubblico a San Benedetto del Tronto sono stati sequestrati 23 mila articoli carnevaleschi (valore 30 mila euro): giocattoli, maschere, costumi, parrucche, accessori, per i quali è stata rilevata l'assenza o la contraffazione delle marcature "CE" e delle avvertenze obbligatorie per legge.