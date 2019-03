'Carabinieri per l'arte' a Urbino

Consegna a Urbino della cartella "Carabinieri per l'Arte" in occasione del 50/o anniversario dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Alla presenza del loro comandante, Gen. di Brigata Fabrizio Parrulli, Il Presidente dell'Accademia di Belle Arti, Giorgio Londei, ha ricordando il profondo legame della città il Reparto iniziato con il recupero dei quadri di Raffaello e Piero della Francesca nel 1975. E l'attuale Comandante Gen. Giovanni Nistri iniziò la sua carriera a Urbino come capitano, poi insignito della cittadinanza onoraria quando era Comandante di questo Reparto.

Sono tanti, ha aggiunto Londei, i premi ricevuti dagli studenti dell'Accademia in tutta Italia, tra i quali, quello per la Fiera di Morciano di Romagna e per la mostra dell'Abi a Roma cui partecipavano tante scuole superiori d'arte. Il logo del 50/o anniversario è stato realizzato da Barbara Bertini e la bella immagine del Carabiniere sotto il tricolore da Gianmarco Palacay, un 26enne italiano con genitori filippini.