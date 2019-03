Presentati i nuovi autobus ad Ancona

Presentati ad Ancona i nuovi mezzi di Conerobus impiegati nel trasporto urbano di Ancona e acquistati con il sostegno di un finanziamento della Regione Marche, attraverso fondi comunitari. Un'ulteriore tappa del percorso di rinnovamento della flotta, tra i punti cardine della strategia di gestione aziendale. Molti i cittadini che hanno riempito i nuovi bus a disposizione per quattro tour guidati della città, di cui uno con guida in lingua inglese, postazione con giochi e truccabimbi per i più piccoli. A tagliare il nastro il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri, e la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. I nuovi mezzi sono più ecologici, moderni, confortevoli e attenti alle fasce sociali più deboli.

In questo contesto rientra la sperimentazione di una speciale segnaletica pensata per favorire l'accessibilità alle persone con difficoltà cognitive, progetto realizzato in collaborazione con il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona. Presto arriveranno altri nuovi mezzi tra cui sei filobus.